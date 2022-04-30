السماء تلامس الأرض.. فيديو يوثق لحظة تحرك إعصار مخيف في أمريكا

2022/04/30 | 14:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجتاح سلسلة من الأعاصير القوية منطقة الغرب الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية، وتم الإبلاغ عن عدد من الأعاصير في أنحاء ولايتي كانساس ونبراسكا، وتقول السلطات إن إعصارًا واحدًا على الأقل ضرب منطقة ويتشيتا أمس مما أدى إلى تدمير المنازل والسيارات وما لا يقل عن 50 إلى 100 مبنى لكن رئيس قسم الإطفاء يقول إن الأمر سيستغرق وقتًا أطول قليلاً لمعرفة الضرر في مدينته.

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