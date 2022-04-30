الدفاع الروسية: إسقاط 18 مسيرة وتدمير منشآت عسكرية

2022/04/30 | 14:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط 18 مسيرة وتدمير منشآت عسكرية أوكرانية منها مواقع قيادة، وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومحطة رادار، فضلا عن تصفية مراكز تجمع المسلحين.

وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بيومها الـ66:

أنه "خلال الليل تم تدمير خمسة منشآت عسكرية في أوكرانيا، من بينها مستودعات للذخيرة والوقود، بالإضافة إلى مركز تجمع عسكري للمسلحين، وذلك باستخدام صواريخ جوية عالية الدقة"، مشيرا الى أنه "تم استهداف المقاتلات الجوية الروسية تسع مناطق لتمركز المعدات العسكرية وتجمع المسلحين، كما تمت تصفية أكثر من 120 متطرفا، بالإضافة إلى تدمير أربع دبابات وست عربات مدرعة".

واضاف أنه "تم تدمير أربع منشآت عسكرية أوكرانية تضم موقعان لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومحطة رادار"، لافتا الى أنه "خلال الليل استهدفت المدفعية الروسية 389 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها: 35 نقطة قيادة، و41 معقلا، و169 منطقة تمركز للمعدات العسكرية والمسلحين، 33 موقعا للمدفعية، بالإضافة إلى 15 مستودعا للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة، وتدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية 18 مسيرة أوكرانية، بما في ذلك ثلاث من طراز Bayraktar TB-2 ، وأنه خلال الليل تم إسقاط صاروخين أوكرانيين من منظومة Smerch فوق منطقة دونيتسك الشعبية ومنطقة خاركوف".

المصدر: روسيا اليوم

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