بجهود منتسب بالقوات الأمنية.. بناء مدينة سكنية كاملة بالف دينار عراقي فقط!

2022/04/30 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحلامُ خمسٍ وعشرين عائلةً متعففة بمنازلَ تأويهم، بعد أن اشتد بهم الحال وحُرموا من أبسط حقوق العيش..



ها هو المنتسب في الشرطة الاتحادية سيف عباس، الذي أطلق على نفِسه لقبَ خادم الفقراء يحقق هذه الأحلام ويبني منازلَ لهم بدعمٍ حكومي ومساعدةِ فاعلي الخير وبمشاركةِ الدوائر الخدمية المعنية في المحافظة..



جاسم الهميم والتفاصيل.

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