رئيس الوزراء العراقي: “التفاهم بات قريباً” بين طهران والرياض

2022/04/30 | 14:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة الإيرانية طهران في 13 نيسان/ابريل 2022 © ا ف ب عطا كيناري بغداد (أ ف ب) – صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مقابلة مع جريدة “الصباح” العراقية، نشرت السبت، أن “التفاهم” بين طهران والرياض “بات قريباً”، فيما استأنفت جولات […]

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