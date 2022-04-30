بالارقام.. حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة للاسبوع الماضي

2022/04/30 | 14:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم السبت، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2022/4/22 ولغاية 2022/4/29.وفيما يأتي حصيلة الواجبات: 1 – تنفيذ اوامر قبض 1440 2 – القبض مطلقي العيارات النارية 4 3 – احالة متهمين الى المحاكم 255 4 – القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 280 5 – […]

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حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة للاسبوع الماضي أولاً على ايرث نيوز.

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