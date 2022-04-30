الخطاب الانتخابي الخشبي حزب الله - محمد علي مقلد

2022/04/30 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد الخطاب الانتخابي الخشبيحزب اللهحزب الله لا يحتاج كسواه إلى تنظيم حملته الانتخابية، فالمناسبات الاسبوعية في القرى الشيعية كافية لإطلالات متعددة الأشكال، إن لم تكف ذكرى أسبوع لأحد المتوفين فالذكرى الأربعينية أو السنوية أو العشرية أو المئوية أو الألفية لأحد الأولياء جاهزة، فضلاً عن الأطلالة الدائمة لأمينه العام ولحفلات الإفطار الرمضانية يمكن لأي صحافي ماهر أن يلخص لصحيفته الخطاب الحزب ......





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