القرآن محاولة لقراءة مغايرة 49 - ضياء الشكرجي

2022/04/30 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي وَأَقيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَما تُقَدِّموا مِن خَيرٍ لِّأَنفُسِكُم تَجِدوهُ عِندَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ (110)هنا يتوجه الخطاب إلى المسلمين، حيث تدعوهم هذه الآية إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم تعدهم بأنهم إذا فعلوا ذلك فإنما لفائدتهم هم، إذ سيكتب لهم ثوابا من عند الله.



وبكل تأكيد لا يمكن لفاعل الخير إلا أن يجد جزاءه ثوابا ونعيما من الله في الحياة بعد هذه الحياة ......





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