الفكر الاقتصادي الرأسمالي والفكر الاقتصادي العربي - مصطفى العبد الله الكفري

2022/04/30 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_العبد_الله_الكفري سادت مجتمعات الدول الغربية في بداية القرن العشرين التطبيقات الاقتصادية لأفكار النظرية الكلاسيكية لأدم سمث، وتتلخص أفكار هذه النظرية بان عملية التوازن بين قوى السوق (العرض والطلب) تحصل بصورة عفوية (أتوماتيكية) من خلال اليد الخفية التي تعمل داخل السوق، وطالبت النظرية عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لإيجاد التوازن، لان تدخلها يؤدي إلى عرقلة وإرباك عمل تلك الآليات وفقدان دورها المناسب في تفعيل الأ ......





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