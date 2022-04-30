2022/04/30 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب المستقل، باسم خشان ،اليوم السبت، عن وجود تفكك في بعض التحالفات السياسية، مؤكداً عدم وجود أي تقدم بمحادثات تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال خشان ان الحوارات والمواقف جامدة، وجميع الكتل لاتعمل حاليا لخدمة المجتمع، لكن الأكيد ان الفترة المقبلة ممكن ان تشهد تغييرا بالواقع اذ لابد من تشكيل الحكومة.

وشدد على أن الكتل يجب ان تراعي مصالح الناس وتذهب لتشكيل حكومة لبناء الاقتصاد والامن من اجل تغيير واقع المواطن الذي يتمنى إيجاد الحلول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خشان: تفكك بالتحالفات وركود بالحوارات والمواطن ينتظر الفرج) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خشان: تفكك بالتحالفات وركود بالحوارات والمواطن ينتظر الفرج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).