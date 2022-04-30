تعليق عضوية نائب بريطاني بعد اتهامه بمشاهدة محتوى إباحي في البرلمان

2022/04/30 | 14:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة بلا تاريخ من مجلس العموم البريطاني للنائب المحافظ نيل باريش © UK PARLIAMENT/اف ب ريتشارد تاونشيند لندن (أ ف ب) – علقت مجموعة من المحافظين عضوية النائب البريطاني نيل باريش في الكتلة الجمعة بانتظار انتهاء تحقيق فتح بعد اتهامه بمشاهدة مواد إباحية على هاتفه المحمول في مجلس العموم.وأعلن المتحدث باسم زعيم كتلة المحافظين […]

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