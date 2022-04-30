صدور ثلاثة أحكام قضائية بالحبس الشديد على محافظ بابل السابق

2022/04/30 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ،اليوم السبت، صدور ثلاثة أحكام قضائيـة بالحبس الشديد على محافظ بابل السابق.

وعبر بيان لها، قالت دائرة التحقيقات في الهيئة ، إنه “وفي معرض حديثها عن قرارات الأحكام الصادرة عن محكمة جنح الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، أشارت إلى أنَّ محافظ بابل السابق صادق في القضيَّة الأولى على تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّـةٍ لمُواطنين تبيَّن لاحقاً أنَّها مُخصَّصةٌ كساحاتٍ لوقوف السيَّارات وفضاءاتٍ مفتوحةٍ على وفق التصميم الأساسي للمدينة”.

وأضافت الدائرة في بيانها، أنَّ “المُدان قام، في قضيَّةٍ ثانيةٍ، بالمُوافقة لمُتَّهمٍ (مُفرَّقة قضيَّته) على استغلال قطعة أرضٍ عائدةٍ إلى وزارة الماليَّة، واستغلالها كساحةٍ لوقوف ومبيت للسيَّارات خلافاً للقانون، فيما صادق، في قضيَّةٍ ثالثةٍ، على محضر مزايدةٍ (مساطحة) على عقارٍ دون وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ، وعدم تناسب بدل المُساطحة مع الأسعار السائدة”.

كما وأوضح البيان أنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضايا، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فضلاً عن قرينة هروب المُدان، وأصدرت ثلاثة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لكلٍّ منها، مع إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّهِ، لافتةً إلى أنَّ أحكام الإدانة صدرت؛ استناداً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات”.

ولفتت إلى أنَّ “الهيئة أعلنت أواخر آذار الماضي عن صدور حكمين بالحبس الشديد على محافظ بابل السابق”.

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