لم تُسلم لبغداد.. البجاري لـ(ايرث نيوز): كردستان يصدر قرابة 650 ألف برميل نفط يومياً

2022/04/30 | 14:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت رئيس كتلة بلادي الوطنية النائب زهرة البجاري، اليوم السبت، ان اقليم كردستان يصدر قرابة 650 ألف برميل نفط يومياً، فيما اشارت الى ان مبالغ هذه الكميات لم تسلم الى الحكومة الاتحادية.وقالت البجاري في حديث لوكالة ايرث نيوز، انه “بالرغم من اصدار المحكمة الاتحادية قرارها بإلغاء قانون النفط والغاز في اقليم كردستان […]

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البجاري لـ(ايرث نيوز): كردستان يصدر قرابة 650 ألف برميل نفط يومياً أولاً على ايرث نيوز.

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