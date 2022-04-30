2022/04/30 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NsDxJaNqx9c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اياد علاوي يستهزء من المصطلحات السياسية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اياد علاوي يستهزء من المصطلحات السياسية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).