2022/04/30 | 14:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k58S6mZZ91Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلتنا في اربيل: قرارات عاجلة لحكومة اقليم كردستان لمواجهة أزمة نقص المياه) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلتنا في اربيل: قرارات عاجلة لحكومة اقليم كردستان لمواجهة أزمة نقص المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).