هيئة المنافذ: ضبط 6 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر

2022/04/30 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم السبت، بضبط 6 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر.

وذكر بيان للهيئة ، أن “الهيئة وبجهود ومتابعة دقيقة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني تمكنت من ضبط (6) حاويات تحتوي على المعسل الممنوع من الاستيراد٬ وفلاتر هواء وقاصات حديدية”، لافتا الى أن “جميع هذه المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد حيث تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة” .

واشار البيان الى أنه “تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المواد إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين” .

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