الكاظمي: التفاهم بين السعودية وإيران بات قريبا

2022/04/30 | 15:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن "التفاهم" بين المملكة العربية السعودية وإيران "بات قريبا"، بعد أيام من اعلان استئناف الحوارات بين البلدين في بغداد.

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