2022/04/30 | 15:14 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: د.
أثير ناظم الجاسور
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جبهات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أثير ناظم الجاسور
اعتاد العراق بعد العام 2003 على تشكيل
جبهات من قبل الاحزاب والشخصيات التي
تحاول بطريقة او باخرى ان تمسك بزمام
السلطة فيه كنوع من السيطرة وبسط
النفوذ، تارة تعمل ضمن احياء ال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جبهات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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