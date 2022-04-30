2022/04/30 | 15:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.أثير ناظم الجاسور

اعتاد العراق بعد العام 2003 على تشكيل

جبهات من قبل الاحزاب والشخصيات التي

تحاول بطريقة او باخرى ان تمسك بزمام

السلطة فيه كنوع من السيطرة وبسط

النفوذ، تارة تعمل ضمن احياء ال

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