العشيرة والتوظيف البريطاني لشيوخها وأعرافها

2022/04/30 | 15:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي عزيز علي

يتساءل حنا بطاطو في إطروحته للدكتوراه

المقدمة الى جامعة هارفارد الموسومة

(الشيخ والفلاح في العراق 1917 - 1958) قائلا:

لماذا وكيف انتعشت سلطة الشيخ واستعاد

النظام القبلي قوته على ي

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