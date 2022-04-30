الصحة: نسب الوفيات لدى إصابة الانسان بالحمى النزفية تصل إلى 40 بالمئة

2022/04/30 | 15:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت وزارة الصحة من تفشي مرض الحمى

النزفية في الوقت الحاضر، فيما دعت

وزارة الزراعة إلى تحمل المسؤولية.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض

الحلفي للصحيفة الرسمية، إن "المرض

المستوطن منذ سبعينيات

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