تونس المريضة بحكّامها وأوهام نخبها - الطايع الهراغي

2022/04/30 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي "على يميني مارد إسمه الفقر وعلى يساري سفّاح إسمه الاستبداد" -ارنستو تشي غيفارا ( 1928 / 1967 )- " أسوأ ما تصاب به أمّة أن يتّحد الدّين مع الاستبداد " - سلامة موسى ( 1887 /1958 )-"لقد انتهيت أنا وشعبي إلى اتّفاق يرضينا جميعا، يقولون ما يشتهون وأفعل ما أشتهي" - فريديريك الأكبر(1740 / 1786) - إذا كان فريديريك الأكبر - ملك بروسي ......





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