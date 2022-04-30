زوار من الفضاء Ancient Alien - محمد حسين يونس

2022/04/30 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس عندما قال لي مستر بلازمن ( خبير إنجليزى ) في سبعينيات القرن الماضي أن الإهرامات بنتها كائنات قادمة من الفضاء ..



كدت أن أضربه ..



لقد كسر كل ما تعلمته في قسم العمارة بكلية الهندسة ..



من تطور بناء المقابر ..



التي كانت في البدء مصطبة تبني أعلي حفرة الدفن ثم عدة مصاطب فوق بعضها ..لتصبح هرما مدرجا ..



وأخر ناقصا ..



ثم قمة التطور في هرم خوفو ..



و باقي إهرامات الجيزة .



لم أصدقة ..



و لم أفكر في ال ......





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