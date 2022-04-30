2022/04/30 | 15:30 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عشرات العوائل تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك تقرير طارق الخفاجي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: x2ykp5dSwd0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عشرات العوائل تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك تقرير طارق الخفاجي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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