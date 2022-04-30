سياسية تعلق على تعويض نائب عن كركوك: هذا هو الفساد بعينه 

2022/04/30 | 15:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علقت أمين عام تيار الحكمة الوطني، نجاة حسين، اليوم السبت، على تعويض النائب عن محافظة كركوك محمد تميم من قبل لجنة التعويضات في المحافظة، واصفة القضية بانها الفساد بعينه.وقالت حسين لوكالة ايرث نيوز، إن “هذه المبالغ انا لا اريد ان اقول بان هذه المبالغ غير صحيحة وغير دقيقة ولكن في كركوك منذ […]

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