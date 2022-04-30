الفيفا يعلن المباريات الأكثر استقطابا للجمهور في كأس العالم بقطر

2022/04/30 | 15:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الخميس، عن تسجيل 23.5 مليون طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2022 التي تقام في قطر.

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