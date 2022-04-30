ايران تعلن عن موعد تسديد الديون العراقية لها

2022/04/30 | 15:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، يحيى آل اسحاق، اليوم السبت، عن توفير الأرضية لسداد الديون العراقية لإيران. وقال آل اسحاق في تصريح لوسائل إعلام ايرانية إنه “ستبدأ الإجراءات العادية لدفع مستحقات إيران المالية بناء على الاتفاقات التي توصل إليها البلدان، خلال الأيام المقبلة”.واضاف ان “زیارة وزير الكهرباء العراقي عادل كريم […]

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