الإرهاب الأمريكي .. والخطر القائم

2022/04/30 | 15:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ناجي حسين ..البربرية الأمريكية ..أصولية بيوريتانية تبحث عن عدو جديد !! بعد غزو العراق وليبيا فالحرب العالمية الأولى التي إندلعت في قلب أوروبا، وإمتداداتها إلى بعض مناطق الشرق الأوسط، أفرزت تغييرات جوهرية في موازين القوى العالمية، وفي تأسيس هياكلها المختصة في فض النزاعات، ببناء “عصبة الأمم” نتيجة “إتفاقية فرساي” في عام […]

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