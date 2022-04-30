إسبانيا تمدد إغلاق حدودها البرية مع المغرب

2022/04/30 | 15:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مدريد، السبت، أن الجيبين الإسبانيين، سبتة ومليلية، اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الأفريقية، سيظلان مغلقين لمدة 15 يومًا "لاستكمال تفاصيل إعادة فتحهما".

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