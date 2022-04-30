سد مكحول على نهر دجلة.. مضار كبيرة بدون منافع

2022/04/30 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن الجنابي - وزير وسفير سابق

يعتقد بعض الناس بأن العراق بحاجة الى

بناء المزيد من السدود الكبرى لمواجهة

احتمالات شح الموارد المائية.



قد يكون

هذا الإعتقاد مقبولاً اذا ورد على لسان

عامة المواط

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