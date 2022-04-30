2022/04/30 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

دعا عضو مجلس النواب عن الديوانية حيدر شيخان، اليوم السبت، لإعادة إنعاش المعامل والمصانع في محافظة للقضاء على البطالة وإعادة الصناعة الوطنية.

وقال شيخان في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "مصنع النسيج والمطاط في محافظة الديوانية يعد من اهم المصانع التي كانت تنتج الاطارات ذات النوعية الجيدة قبل ان يتعرض للإهمال المتعمد".

وأضاف ان "معامل النسيج ومعمل الالبان وبقية المعامل والمصانع التي تعرضت لمخطط اوقفها عن العمل منذ سنوات وجعل توفير رواتب العاملين فيها امراً صعباً ما جعلها تحت رحمة وزارة المالية".

وأشار شيخان إلى انه "يعتزم تقديم دراسة واقعية وجدية تهدف لتشغيل هذه المصانع والمعامل، واعادة إنعاش عملها وتشغيل العاطلين واعادة الصناعة الوطنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عنها يدعو لإعادة إنعاش المعامل في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عنها يدعو لإعادة إنعاش المعامل في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).