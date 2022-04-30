صورة.. جماهير الديوانية توجه رسالة لعدنان درجال

2022/04/30 | 15:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت جماهير نادي الديوانية، رسالة إلى رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال.وقبل انطلاق مباراة الفريق أمام القوة الجوية، علقت الجماهير لافتة على ملعب الإدارة المحلية كتبت عليها: “اسوأ درجات الخذلان ان يخذلك من خضت المعارك لاجله”.وتأتي هذه اللافتة بعدما قرر اتحاد الكرة معاقبة رئيس النادي حسين العنكوشي من العمل الرياضي لمدة سنتين […]

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جماهير الديوانية توجه رسالة لعدنان درجال أولاً على ايرث نيوز.

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