الكهرباء تكشف لـ(ايرث نيوز) تفاصيل الربط الخليجي ونسبة انجازه

2022/04/30 | 16:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن تفاصيل مشروع الربط الخليجي ونسبة الانجاز التي وصل اليها حتى الآن.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى في حديث لوكالة ايرث نيوز انه “بالنسبة للربط الخليجي وزارة الكهرباء كان لها جملة من المساعي مع دول الجوار لان ترتبط كهربائيا بمشاريع ربط كهربائي وكان هنالك ربط مع […]

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