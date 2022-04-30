نسبة اصابات كورونا في العراق 2.8%.. مؤشرات الموجة الخامسة لازالت بعيدة

2022/04/30 | 16:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم العراق، فيما اتضح ان نسبة الاصابة بالفيروس بلغت اقل من 3%، وهو مايشير الى استبعاد وجود مؤشرات على قرب دخول الموجة الخامسة.واظهر الموقف الوبائي تسجيل 110 اصابات جديدة بالفيروس باجراء 3894 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة […]

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