جوهر الماليزي يبلغ ثمن نهائي الابطال للمرة الاولى في تأريخه

2022/04/30 | 16:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بلغ فريق جوهور الماليزي الأول لكرة القدم الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الثمين على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (2-1)، السبت، على ملعب السلطان إبراهيم في جوهور بارو ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة التاسعة.وسجل الأرجنتيني لياندرو فيلاسكيس عند الدقيقة 4 وبارك يونغ-وو عند الدقيقة 90+4 خطأ […]

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