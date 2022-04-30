كييف: موسكو رفضت فتح ممرات إنسانية بماريوبول

2022/04/30 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك ،اليوم السبت، الجانب الروسي برفض كل المقترحات التي طرحت من أجل فتح ممر إنساني في ماريوبول، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقال “نناشد باستمرار قادة العالم لمساعدتنا في إقناع الجانب الروسي بضرورة فتح ممر إنساني”.

كما أضاف أن بعض القادة السياسيين يتواصلون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر قنواتهم الشخصية، ويحثونه على القيام بذلك لأسباب إنسانية، إلا أنه أردف قائلا “لكن للأسف لا يوجد رد من الجانب الروسي”.

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