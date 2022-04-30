ماكرون يعلن عن إرسال مزيد من العتاد العسكري ومواد الإغاثة لأوكرانيا

2022/04/30 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الإليزيه ،اليوم السبت، بعد اتصال بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن فرنسا سترسل مزيدًا من المعدات العسكرية والمساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

وفي حين أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لماكرون على “شحنات المعدات العسكرية النوعية التي تسهم في المقاومة الأوكرانية”، أشار الرئيس الفرنسي “إلى استمرار زيادة الدعم، وكذلك المساعدات الإنسانية التي تقدمها فرنسا”.

وأكد في بيان “تمديد مهمة الخبراء الفرنسيين المساهمين في جمع الادلة لمحاربة الافلات من العقاب وتسهيل عمل العدالة الدولية المتعلق بالجرائم المرتكبة في اطار العدوان الروسي”.

المصدر: AFP

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