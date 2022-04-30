انتصار صعب لليفربول على نيوكاسل يعيده لصدارة الدوري الإنجليزي

2022/04/30 | 16:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق فريق ليفربول فوزاً مهماً على نظيره نيوكاسل على أرضية ملعب الأخير سانت جيمس بارك في إطار مباريات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.وجاء فوز ليفربول الساعي لإحراز اللقب الذي فقده العام الماضي بهدف نظيف عبر مجهود فردي داخل منطقة الجزاء للاعب الوسط نابي كيتا في الدقيقة 19 من المباراة.وبهذا الانتصار تصدر الريدز الدوري بـ (82) نقطة مقابل 80 لمان سيتي الذي يلعب غداً أمام ليدز يونايتد وبإمكانه العودة للصدارة في حال تحقيق الفوز.وبخسارته اليوم تجمد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز التاسع.

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