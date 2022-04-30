"قتلوا برصاصة في الرأس".. العثور على جثث موثقة اليدين قرب بوتشا

2022/04/30 | 16:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة كييف، السبت، العثور في حفرة قرب بوتشا على جثث ثلاثة رجال تعرضوا للتعذيب وقتلوا بالرصاص، أيديهم موثقة وأعينهم معصوبة.

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