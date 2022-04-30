هل سيكون بايدن الرئيس الذي سيؤدي لانهيار الاقتصاد الأمريكي؟

2022/04/30 | 16:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عميرة أيسر تعرف الولايات المتحدة الأمريكية حالة من التراجع والتقهقر، في عدة ملفات داخلية وخارجية، وهذا ما أصبح واضحاً بشكل جلي منذ وصول جوزيف بايدن لمنصب رئيس الدولة، التي حكمت العالم بقبضة حديدة منذ نهاية الحرب الباردة، والذي يجمع الكثير من المراقبين والسّاسة، و حتى من داخل الحزب الديمقراطي على أنه أضعف رئيس […]

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