بالوثيقة.. توجيهات عاجلة من الصحة بخصوص الحمى النزفية

2022/04/30 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الصحة، اليوم السبت، مؤسساتها الصحية في عموم العرق بفتح ردهات عزل خاصة بالحمى النزفية وتخصيص كوادر لها ومنع المراجعين من الدخول اليها.

ودعت الوزارة دوائر الصحة في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم): "فتح ردهات مركزية في ردهات العزل مخصصة لإصابات الحمى النزفية وتخصيص كوادر متخصصة وإصدار أوامر إدارية بهم".

فيما يلي نص الوثيقة:

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