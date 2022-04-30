الحمى النزفية تقلق العراقيين ودعوة نيابية لعقد اجتماع طارئ

2022/04/30 | 16:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظرا لظهور (الحمى النزفية) في بابل وللحد من انتشارها، ادعو جميع الجهات ذات العلاقة من عقد اجتماع مستعجل وتشكيل خلية ازمة من البيطرة والصحة وبدعم من قيادة شرطة بابل.وبقدر صلاحيتنا مستعدين لتقديم كل الدعم لانجاح عمل خلية الازمة والحد من انتشار الحمى النزفية.النائب حيدر محمدحبيب السلامي

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