فيفا: نحو 24 مليون طلب تذاكر لكأس العالم 2022

2022/04/30 | 17:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن هناك 23.5 مليون طلب لتذاكر كأس العالم 2022 المرتقبة في قطر، في آخر فترة مبيعات سحب الاختيار العشوائي التي انتهت الخميس الماضي قبل 7 أشهر من انطلاق النهائيات في الدولة الخليجية الغنية بالغاز.

وأشار “فيفا” في بيان إلى أن “الأرجنتين والبرازيل وإنكلترا وفرنسا والمكسيك والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تقدما بالطلبات”.

مضيفا بأن من بين المباريات التي استقطبت أكثر المشجعين، مباريات الأرجنتين ضد المكسيك والسعودية وبولندا، إضافة إلى مواجهة إنكلترا والولايات المتحدة، والمباراة النهائية التي تقام في 18 كانون الأول.

ومطلع الشهر الحالي، أشار “فيفا” بعد إجراء القرعة النهائية للمجموعات والمباريات، إلى أنه سيتم إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كليا أو جزئيا بنتيجة طلباتهم في موعد أدناه 31 أيار المقبل، كما سيتم تزويدهم بالخطوات التي ينبغي إتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.

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