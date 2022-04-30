بلدية كركوك تصدر توضيحا عن أنباء قطعها أشجار في طريق بغداد

2022/04/30 | 17:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / نفت مديرية بلدية كركوك، اليوم السبت، ما تم تداوله بقيامها بقطع الاشجار في طريق بغداد.وذكر بيان لإعلام البلدية تلقته إيرث نيوز، جاء فيه “بخصوص ما أثير حول قيام مديرية بلدية كركوك بقطع الاشجار في طريق بغداد نود توضيح مايلي: تم تقليم اشجار اليوكالبتوس في جزرة طريق بغداد على علو 2م وتكون […]

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