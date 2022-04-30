الصحة العراقية تسجل 110 إصابات جديدة بكورونا

2022/04/30 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وسجلت الصحة، 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 201 شخص للشفاء”،وفق ما جاء في بيان الوزارة.

وأضاف البيان، أنه “لم تسجل وفيات بالمرض اليوم”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 1868”.

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