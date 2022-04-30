الدوري الانجليزي: ليفربول إلى الصدارة مؤقتا بفوزه على مضيفه نيوكاسل يونايتد

2022/04/30 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

قفز ليفربول إلى الصدارة مؤقتا، بفوزه على مضيفه نيوكاسل يونايتد 1-0 مساء السبت، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الريدز هذف اللقاء الوحيد عن طريق لاعبه، نابي كيتا في الدقيقة 19.

وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 82 نقطة، بفارق نقطتين امام مانشستر سيتي الذي يلعب لاحقا مع ليدز يونايتد، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز التاسع.

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