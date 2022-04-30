اعتقال متهم حاول سرقة عجلة بالقوة في بغداد

2022/04/30 | 17:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ متهم تحت تهديد الة جارحة حاول سرقة عجلة وشرطة بغداد تعتقله على الفور ……….بعد.محاولة احد المتهمين سرقة عجلة بالقوة وتحت تهديد الة جارحة سكين ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارىء بغداد الحادي عشر هرعت مفارز الفوج واحكمت مداخل القاطع وبالفعل تمت عملية مطاردته من قبل دوريات الفوج والقاء القبض عليه حيث […]

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