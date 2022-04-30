الكاظمي: تمكنا من إيجاد أجواء حوار إيجابية بين إيران والسعودية

2022/04/30 | 17:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن العراق "لديه مصلحة مباشرة في تحقيق تفاهمات بين دول المنطقة وتحقيق الاستقرار الإقليمي".

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