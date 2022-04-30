2022/04/30 | 17:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / نفى محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم السبت، الأنباء التي تداولتها وكالات إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود هجوم على الموانئ النفطية العراقية في المحافظة.وقال العيداني في تصريح صحفي تابعته إيرث نيوز، إن “الموانئ النفطية مؤمنة بصورة جيدة جداً ولا تواجه أي تهديدات أمنية ولا يوجد أي تصريح من قبله بوجود هجوم […]

ظهرت المقالة ما حقيقة أنباء وجود هجوم على الموانئ النفطية في البصرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما حقيقة أنباء وجود هجوم على الموانئ النفطية في البصرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما حقيقة أنباء وجود هجوم على الموانئ النفطية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).