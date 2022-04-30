2022/04/30 | 17:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: OMFUF2Q2O3Y
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أيام الجوائز | أياما معدودات مع الشيخ د. و ليد الحسيني) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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