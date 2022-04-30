الرافدين: إطلاق السلف عبر النافذة الإلكترونية بعد العيد والتقديم سيكون مبسطاً

2022/04/30 | 17:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأوضح مصرف الرافدين، اليوم السبت، مميزات سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية عبر النافذة الإلكترونية التي ستنطلق بعد عطلة عيد الفطر.وقال المصرف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تخفيض نسبة الفوائد على السلف الجديدة استجابة لطلبات المواطنين والإجراءات ميسرة للغاية والتقديم سيكون مبسطاً وعبر عنوان (نافذة إلكترونية) سيعلن عنها في وقت لاحق وتتيح التقديم لجميع المشمولين".وأضاف، انه "يسعى الى تبسيط إجراءات منح السلف والقروض بالمجمل وصولا الى استفادة الجميع من خدماته التي يطرحها وخاصة بعد زيادة مبالغ الائتمان لضمان شمول أوسع شريحة ممكنة من زبائن المصرف بالخدمات والتسهيلات".وأكد أن "قيمة السلف والمبالغ المتاحة سيعلن عنها فور إطلاق النافذة الإلكترونية التي ستحدد كل التفاصيل وتوضح كل اسم إن كان مشمولاً أو لا".وفي وقت سابق، أكد مصرف الرافدين قرب إعادة العمل بالتقديم الإلكتروني لسلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين. وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المصرف تعرض لمشاكل تقنية وفنية اضطرته الى عدم اطلاق خدماته ومنتجاته الائتمانية عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني".وأضاف، أن "المصرف يعتزم خلال الفترة المقبلة إعادة العمل بالمنظومة الالكترونية للدفع بإجراءات جديدة ميسرة بعد اصلاح الخلل وبذلك سيتم تلبية كافة طلبات الإقراض وفق التعليمات والضوابط والسياقات القانونية والإدارية".

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