تحت تهديد السلاح.. متهم حاول سرقة عجلة والشرطة تتدخل

2022/04/30 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم السبت، عن اعتقال متهم حاول تحت تهديد الة جارحة سرقة عجلة وشرطة بغداد اعتقلته على الفور.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد محاولة احد المتهمين سرقة عجلة بالقوة وتحت تهديد الة جارحة سكين ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارىء بغداد الحادي عشر هرعت مفارز الفوج واحكمت مداخل القاطع وبالفعل تمت عملية مطاردته من قبل دوريات الفوج والقاء القبض عليه".

واضافت انه "تم اصطحابه الى مكتب مكافحة الاجرام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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